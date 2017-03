Leoni: State Street über drei Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "State Street":

Die State Street Corp. hat ihre Beteiligung an der Leoni AG mit Wirkung zum 10. März 2017 auf 3,01 Prozent der Stimmrechte erhöht. Zuletzt war der US-amerikanische Finanzdienstleister mit 2,99 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Damit belegt State Street den siebten Rang in der Aktionärsliste. Größter Aktionär ist die T. Rowe Price International, Inc., die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 5,10 Prozent hält. Weitere Aktionäre sind der britische Vermögensverwalter Schroders plc mit 3,29 Prozent und die Classic Fund Management Aktiengesellschaft aus dem Fürstentum Liechtenstein mit einem Stimmrechtsanteil von 3,106 Prozent. Der Mendener Unternehmer Johannes Erich Wilms hält 3,02 Prozent. Die Sterling Strategic Value Fund S.A. erhöhte ihren Stimmrechtsanteil am System- und Entwicklungslieferanten am 1. Januar 2017 auf 3,02 Prozent. Mitte September 2016 überschritt die Dimensional Holdings Inc. ebenfalls die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent, der Bestand beläuft sich auf 3,01 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 23,94 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Leoni. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,48 Prozentpunkte leicht verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.