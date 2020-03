Leoni: Sofortmaßnahmen gegen die Pleite

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Durch die Coronavirus-Pandemie sieht der Leoni-Konzern (WKN: 540888) „erhebliche Belastungen“ auf sich zukommen. Sofortmaßnahmen sollen Schlimmeres verhindern. Die Aktie bricht um -10,34% auf 6,69 Euro ein.

Die heute getroffenen Maßnahmen umfassen Werkschließungen in Europa, Nordafrika und Amerika sowie die Einführung von Kurzarbeit in Deutschland. Darüber hinaus gebe es vergleichbare Maßnahmen an weiteren europäischen Standorten. Ziel sei es, den Fortbestand des Geschäftsbetriebs zu



