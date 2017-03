Leoni: Auch mit dem Prinzip Hoffnung kann man Kursgewinne machen!

Überraschend positive Aussagen über die Prognose für 2017 brachten der Aktie am Donnerstag einen starken Kursgewinn. Es wurde gemeldet, dass man im laufenden Geschäftsjahr den Umsatz um 5% steigern will und der Gewinn dabei 180-200 Mio. Euro werden soll. Ein Betrugsfall hatte den Konzern im Jahr 2016 um etwa 40 Millionen Euro erleichtert. Unbekannte hatten mit gefälschten Dokumenten und Identitäten das Geld auf Konten in Asien transferiert. Das soll durch einzelne Regelverstöße von Mitarbeitern begünstigt worden sein, wurde mitgeteilt. Dazu wurde das Ergebnis im Vorjahr durch den Konzernumbau belastet, der mit einem geplanten Abbau von 1.100 Stellen rund 28 Mio. Euro gekostet haben soll.

Jetzt sollen die Aktionäre mit 0,50 Euro Dividende pro Aktie belohnt werden, was den Konzerngewinn des letzten Jahres übersteigt. Wie man bei einem Unternehmen rund 40 Mio. Euro unberechtigt auf Konten in Asien transferieren kann, ist wohl jedem ein Rätsel, der sich auch nur ansatzweise mit einem einigermaßen funktionierenden Controlling auskennt. Der Kursanstieg seit einem Tief aus dem Dezember mit 29,47 Euro ist inzwischen beachtlich und man wird beobachten müssen, wie sich die Aktie nach dem Sprung über den Widerstand bei 41,21 Euro in den nächsten Tagen schlägt.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.