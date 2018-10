Leoni: Interessante Stimmrechtsveränderung – was macht die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Die Investmentgesellschaft Dimensional Fund Advisors investiert überwiegend in Value-Titel, die sie auf dem weltweiten Aktienmarkt ausfindig machen kann. Bereits seit längerem ist Dimensional bei Leoni investiert und nun kam es am 9. Oktober zu einer sehr interessanten Meldung. Die Fondsgesellschaft hat zwar ihren direkten Stimmrechtsanteil reduziert, aber zugleich über Instrumente einen deutlichen Anteil hinzugekauft. In Summe hält der Value-Investor nun mehr

Ein Beitrag von Andreas Quirin.