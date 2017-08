Leoni: Großer Profiteur des E-Mobilität-Booms!

Lieber Leser,

größter Gewinner im MDAX ist heute eine Aktie, die ich schon seit langem als meinen Topfavoriten unter den Automobilzulieferern anpreise, nämlich das Papier der Leoni AG. Kurzfristig wird die Aktie dabei durch eine Kaufempfehlung befeuert, langfristig ist das Unternehmen jedoch sicherlich einer der großen Profiteure des E-Mobilität-Booms!

Analyst der Berenberg Bank erhöht Kursziel vorzeitig von 65 auf 70 Euro

Der heutige Kurssprung um aktuell ca. +6% wurde dabei induziert durch die Bestätigung einer Kaufempfehlung durch den Berenberg-Bank-Analysten Fei Teng. Laut Analyst Teng befindet sich der Konzern auf dem besten Weg zu einem starken Gewinnwachstum im laufenden Geschäftsjahr 2017. Da das operative Geschäft zurzeit besser als erwartet laufe, erhöhe er vorzeitig seine entsprechenden Gewinnschätzungen.

Auf Basis der aktualisierten Gewinnschätzungen bestätigte er daher seine Kaufempfehlung, zugleich erhöhe er sein Kursziel aber vorzeitig von bisher 65 auf nunmehr 70 Euro. Der Analyst scheint also langsam in Ekstase zu geraten, was aber in dieser Branche nicht unüblich ist. Wenngleich ich grundsätzlich eher konservative Analysten mag, kann ich Herrn Teng in Bezug auf Leoni nicht widersprechen.

Kursziel 70 Euro erscheint gegenwärtig absolut realistisch!

Denn Leoni ist als Lieferant von Drähten, Kabeln, Kabelsträngen und Bordnetzsystemen ein großer Profiteur des E-Mobilität-Booms. Generell kann es Leoni zwar eigentlich völlig egal sein, welcher Antrieb sich am Ende durchsetzt, da durch den Einzug von immer mehr Technik auch immer mehr Kabel in den herkömmlichen Autos verbaut wurden und werden. Wenn ein Elektroauto wie der Tesla fast schon ein rollendes iPad darstellt, spricht das sicherlich nicht gegen Leoni.

Vor diesem Hintergrund gehört Leoni auch schon länger zu meinen bevorzugten Aktien im Bereich der Automobilzulieferer. Als ich die Aktie jedoch erstmals zu Kursen um 30 Euro positiv besprochen habe, wollte sie noch keiner haben. Inzwischen kostet sie fast das Doppelte und selbst der ein oder andere Analyst wird schon euphorisch. Noch aber besteht hier m.E. tatsächlich weiteres Aufwärtspotenzial, so dass ich das neue Berenberg-Kursziel von 70 Euro für realistisch halte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Sascha Huber.