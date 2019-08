Leoni: Existenz des Unternehmens scheint gefährdet!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Voll getroffen von der schon länger anhaltenden Krise der (deutschen) Automobilindustrie wird auch weiterhin der Kabelspezialist Leoni (WKN: 540888). So fiel die Aktie schon im Vorfeld der heute veröffentlichten Quartalszahlen deutlich zurück. Anlegern schwante also nichts gutes und tatsächlich wurden die Befürchtungen dann heute auch bestätigt. Obwohl sich das Zahlenwerk auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht liest, scheint ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



