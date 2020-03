Leoni: Es brennt!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Das fulminante Comeback der Leoni-Aktie (WKN: 540888) am Freitag auf 6,35 Euro wird heute jäh abverkauft. Zum Wochenstart handelt die Aktie -9,17% in der Verlustzone bei 5,77 Euro.

Am Freitag informierte Leoni seine Anteilseigner darüber, dass die „Durchfinanzierung und Sanierungsfähigkeit der AG“ durch ein Gutachten in Anlehnung an IDW S6 des Instituts der Wirtschaftsprüfer bestätigt wurde.

Der industrieweit geschätzte Branchenkenner und Sanierungsfachmann Hans-Joachim Ziems übernimmt ab 1. ...





