Leoni: Echtes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von Leoni. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Finanztrends Video zu Leoni



mehr >

Der Stand! Auch wenn bei Leoni in der Vergangenheit Verluste durchaus nicht selten waren, so scheint sich das Wertpapier derzeit dennoch im Depot zu lohnen. Die Entwicklung! Nachdem der Kurs im Januar 2018 noch deutlich über 60 Euro lag, so entstand am 15. August ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!