Leoni: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Kurs der Aktie Leoni steht am 14.12.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 10.72 EUR. Der Titel wird der Branche "Auto Teile und Ausrüstung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Leoni auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Leoni. Es gab insgesamt fünf positive und neun negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Leoni daher eine "Sell"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Buy", 0 mal "Sell"). Da mehr Kauf- als Verkaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Buy" Bewertung vor. Insgesamt erhält Leoni von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Leoni als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 4 Hold, 6 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 2 Hold- und 4 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Sell"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11,69 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 9,12 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 10,71 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Leoni beträgt das aktuelle KGV 7,36. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 12,94. Leoni ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.