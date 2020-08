Leoni-Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Die Corona-Pandemie hat den angeschlagenen Autozulieferer Leoni hart getroffen und im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen getrieben. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden im abgelaufenen Quartal unter dem Strich Verluste von 123 Mio. Euro verzeichnet. Bereits im ersten Quartal gab es starke Verluste. Die Aktie befindet sich bereits seit mehreren Jahren in einem dramatischen Sinkflug.



