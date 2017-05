Leoni-Aktie präsentiert sich heute deutlich schwächer

Die Leoni-Aktie verliert derzeit 2,4% an Wert und zeigt sich damit deutlich schlechter als der MDax, für den es im Moment -0,1% nach unten geht. Dabei beträgt der Einfluss der Aktie von Leoni an der gesamten MDax-Entwicklung (-25,3) zurzeit -2,7 Zähler. Damit steht das Papier von Leoni im Blickfeld der Anleger, denn kein andere Aktie im MDax hat mehr an Wert verloren: Deutsche...