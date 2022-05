Leoni-Aktie crasht -7%: Das steckt dahinter

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Der wiederbelebte Autozulieferer Leoni (WKN: 540888) hat am Sonntag ad hoc mitgeteilt, dass er sich möglicherweise 50 Millionen € auf dem Kapitalmarkt beschaffen will. Nach einer eindrucksvolle Trendwende machen Lieferengpässe, steigende Energiepreise und der Ukraine-Krieg dem Kabel-Hersteller erneut zu schaffen. Die Aktie des Unternehmens ist am Vormittag um -7% auf 7,27 € eingebrochen. Lohnt sich hier ein Investment noch?

Die Leoni AG mit Sitz in Nürnberg fertigt Drähte, Kabel und ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.