Leoni-Aktie: War es das jetzt?

Die Aktie des Kabel- und Bordnetzsystem-Herstellers Leoni befindet sich seit Mitte Oktober in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Mitte November setzte der Kurs auf der 7,00-Euro-Marke auf, konnte diese jedoch erst nach der Jahreswende durchbrechen. Daraufhin nahm die Aufwärtsdynamik noch einmal zu. Am 11. Februar stieg die Aktie im Hoch bis auf 15,03 Euro und schaffte damit eine Kursverdopplung. In den letzten Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



