Leoni Aktie: Das Umfeld ist noch bärisch – ABER…

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni Aktie | ISIN:DE0005408884 | WKN:540888

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: Schon seit August pendelt dieses Wertpapier in einer Range zwischen dem Tief von 8 Euro und dem Hoch um 14 Euro umher. Jüngst hat sich wieder eine kleine Aufwärtsbewegung eingestellt, welche die 38 und 100-Tagelinie überstiegen hat und nun fast schon an der 200-Tagelinie angelangt ist. Damit ist die Leonie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung