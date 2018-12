Leoni Aktie: Übernahme voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Wie das „Handelsblatt“ berichtet, soll sich derzeit der indische Autozulieferer Motherson Sumi für das deutsche Unternehmen Leoni interessieren. Ein Insider berichtet, dass es bereits Gespräche über eine mögliche Übernahme gebe. Jene sollen sich aber noch in einem frühen Stadium befinden. Die Aktie von Leoni reagierte auf die Gerüchte am Donnerstag mit heftigen Kursgewinnen. Auch am Freitag ging es wieder um 2,5 Prozent bergauf. Auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.