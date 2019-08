Leoni Aktie: Tag der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Am Mittwoch könnte erst einmal entschieden werden, ob die Leoni-Aktie in der näheren Zukunft in ein- oder zweistelligen Kursregionen notieren wird. Denn am Mittwoch will Leoni die Zahlen zum 2. Quartal 2019 bzw. zum 1. Halbjahr 2019 veröffentlichen. Es soll dann auch eine Presse-Telefonkonferenz (und zwar laut Plan um 8:30 Uhr) und eine separate Investoren-Telefonkonferenz (laut Plan um 10:00 Uhr) geben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



