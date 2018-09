Leoni-Aktie: Norwegischer Staatsfonds reduziert seine Position!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Die Leoni-Aktie bewegt sich seit Anfang September in Aufwärtsrichtung. Das Papier hatte in den Wochen zuvor stark an Wert verloren und eine Gegenbewegung wurde immer wahrscheinlicher. Allerdings mahnt die Kursentwicklung zur Vorsicht, denn in einer ähnlichen Situation befand sich die Leoni-Aktie bereits vor ein paar Wochen. Doch die damalige Aufwärtsbewegung endete abrupt und es folgte ein neues Jahrestief.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.