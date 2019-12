Leoni Aktie: Noch keine deutliche Entspannung in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni Aktie | ISIN:DE0005408884 | WKN:540888

Aktuelle Situation im Wochenchart: Der führende deutsche Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme macht von sich reden. Allerdings mit fallenden Notierungen an der Börse. So rutschte der Aktienkurs von 66,20 Euro auf nun rund 10 Euro ab. Der Blick auf die charttechnischen Indikatoren verrät uns, dass nur minimal Entspannung vorhanden ist. Um das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung