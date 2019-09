Leoni Aktie: Massive Rallye auch in der neuen Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni hat in den vergangenen Sitzungen einen weiteren deutlichen Aufschwung genommen. Allein am Ende der vergangenen Woche war es um mehr als 7,5 % aufwärts gegangen. Wenn die Zeichen nicht täuschen, dann kann die Aktie in der neuen Woche das Comeback weiter fortsetzen. Dann sind Kursgewinne bis zu 13/14 Euro möglich. Dort warten dann die nächsten Hürden auf dem Weg zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung