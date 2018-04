Leoni Aktie: Leoni zeigt intelligente Kabel!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Liebe Leser,

bei smarten oder intelligenten Computersystemen drehte sich bisher alles um die Maschinen selbst. Um die dafür benötigten Kabel machten sich aber nur die wenigsten Gedanken und so blieben eben jene bis heute “dumm”. Leoni arbeitet aber gerade daran, genau das zu ändern. Auf dem Microsoft-Stand der Messe in Hannover will der Konzern erstmals seine Kabeltechnologie LEONiQ vorstellen. Laut Hersteller soll ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.