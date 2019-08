Leoni Aktie: Kurzfristige Kaufsignale entstanden!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni Aktie | ISIN:DE0005408884 | WKN:540888

Schaut man sich die Rsi und Stochastik Indikatoren an, so kann man erkennen, dass aktuell kurzfristige Kaufsignale entstanden sind. Diese frühen den Kurs bereits Richtung Norden. Vonseiten der Oszillatoren besteht auch noch weiteres Aufwärtspotenzial. Ob es sich hierbei bereits um eine mittel- bis langfristige Trendwende handelt, kann noch nicht gesagt werden. In der Regel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



