Leoni Aktie: Kursfeuerwerk!

Mit einem richtigen Kursfeuerwerk startete die Leoni-Aktie in die neue Handelswoche. Im Xetra-Handel notierte die Aktie am Vormittag zwischenzeitlich über 12 Euro und damit gut 10% im Plus. Wer indes auf der Internetseite des Unternehmens nach einer positiven neuen Mitteilung suchte, die das begründen könnte, wurde enttäuscht. Die Grundsteinlegung für ein neues Werk in Mexiko wurde bereits im August gemeldet, danach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



