Leoni Aktie: Die Krise will kein Ende nehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Enttäuschende konjunkturelle Entwicklungen machen sich bei Leoni deutlich bemerkbar. Abzulesen ist das beispielsweise am Werk in Bad Kötzting, wo die Auslastung derzeit deutlich niedriger ausfällt als noch im Jahr 2018. Zurückzuführen ist das in erster Linie auf die Krise der Automobilindustrie, welche bei den Zulieferern für deutliche Umsatzeinbußen sorgt.

Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Leoni selbst gibt sich kämpferisch und sieht sich generell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung