Leoni-Aktie: Kommt es jetzt zur großen Aufwärtsrallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Der Start in die neue Woche ist auf jeden Fall mehr als gelungen. Der Kurs der Leoni Aktie legte am Montag im Laufe des Handelstages um beeindruckende 9,7 % zu. Damit gehörte die Aktie zu den Outperformern zum Wochenbeginn. In den letzten Handelstagen lief der Handel eher verhalten und ruhig ab. Und auch für das aktuell laufende Jahr sieht die Kursentwicklung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung