Leoni Aktie: Keine Besserung in Sicht!

Die Leoni-Aktie hat in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Wert vernichtet. Seit Anfang Juni bestimmen die Bären das Geschehen. Im Laufe des Septembers wurde sogar das Corona-Crashtief unterschritten, was den Abwärtsdruck weiter erhöhte. In der vergangenen Woche wurde ein neues Rekordtief bei 4,20 Euro markiert. Das Unternehmen bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie massiv zu spüren und hat im ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



