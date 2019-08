Leoni Aktie: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Ein positiver Analystenkommentar führte dazu, dass die Leoni Aktie am Mittwoch auffallend fest notierte. So lag das Papier im frühen Nachmittagshandel (Xetra) mit rund einem Euro bzw. ca. 11% im Plus. Wenn positive Analystenkommentare auf so eine „ausgebombte“ Aktie wie Leoni treffen, dann sind solche Kursgewinne natürlich leicht einmal drin. Doch auch, wenn sich jetzt die Frage stellt, ob die Leoni-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



