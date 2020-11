Leoni Aktie: Durchaus mit Spannung!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Wann kommen eigentlich von Leoni neue Zahlen? Der Blick in den Leoni-Finanzkalender zeigt: Am 11.11. (= kommende Woche Mittwoch) ist es so weit. Da dieses Jahr der 11.11. als Karnevalsbeginn ausfallen soll, ist mit durchaus ernsthaften Zahlen zu rechnen: Leoni will dann seine 9-Monats-Zahlen 2020 präsentieren. An dem Tag soll es auch eine Presse-Telefonkonferenz und eine Investoren-Telefonkonferenz speziell zu den Q3 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



