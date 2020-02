Leoni Aktie: Der Druck sinkt leicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Wirklich gut sieht es für die Aktie von Leoni heuer nicht aus. Wer die Entwicklung des Papiers zuletzt verfolgte, wird jedoch feststellen, dass der Druck sich etwas gelockert hat. Das zeigen nicht nur ganz zarte Zugewinne in Höhe von 0,044 Prozent am Mittwoch. Vor einigen Tagen haben auch die Leerverkäufer ihre Positionen etwas verringert. All das ist ein gutes Zeichen, sollte ...



