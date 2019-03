Leoni Aktie: 10 % bis 15 %-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

Leoni war am 18. März morgens in aller Früh abgestürzt. Das Papier litt unter der Nachricht, dass das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr revidieren musste. Das Unternehmen streicht Stellen und reduziert damit auch die Umsatzerwartungen. Nachdem der Titel in die Tiefe rauschte, stabilisierte er sich allerdings auf dem Niveau von etwa 18 Euro. Diese Unterstützung lebt fort. Der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.