Leonardo SPA: Aktienanalyse vom 20.07.2018

An der Börse BrsaItaliana notiert die Aktie Leonardo SPA am 20.07.2018, 14:19 Uhr, mit dem Kurs von 9,07 EUR. Die Aktie der Leonardo SPA wird dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugeordnet.

Leonardo SPA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Leonardo SPA-Aktie ein Durchschnitt von 8,71 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,25267 EUR (+6,23 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (3,14 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+194,67 Prozent Abweichung). Die Leonardo SPA-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Leonardo SPA erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Leonardo SPA. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Leonardo SPA hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,51 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,36 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.