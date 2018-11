Leona Lewis hat sich verlobt

Hamburg (ots) - Sängerin Leona Lewis, 33, ("Bleeding Love") hatsich mit ihrem Freund, dem deutschen Choreographen Dennis Jauch, 30,verlobt. Das gibt die Amerikanerin in GALA (Heft 49/2018, ab morgenim Handel) bekannt. "Wir sind so begeistert, dieses neue Abenteuergemeinsam zu erleben. Es ist ein schönes Gefühl, diese Liebe mitallen zu teilen", so Lewis zu GALA.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell