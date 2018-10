Leon’s Furniture: Was soll die Aufregung?

Der Leon's Furniture-Schlusskurs wurde am 10.10.2018 an der Heimatbörse Toronto mit 16,41 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Homefurnishing Einzelhandel".

Unsere Analysten haben Leon's Furniture nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Leon's Furniture-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,79 CAD mit dem aktuellen Kurs (16,41 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -7,76 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (17,86 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,12 Prozent), somit erhält die Leon's Furniture-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Leon's Furniture erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Retail - Discretionary"-Branche sind im Durchschnitt um 32,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,43 Prozent im Branchenvergleich für Leon's Furniture bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 24,75 Prozent im letzten Jahr. Leon's Furniture lag 29,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,78 und liegt mit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 22,49. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Leon's Furniture auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.