Leon Löwentraut-Kunstwerk bringt 58.999 Euro für den guten Zweck / Das aktuelle Werk wurde im Rahmen des RTL-Spendenmarathons bei United Charity versteigert (FOTO)

Baden-Baden (ots) -58.999 Euro ausschließlich für die gute Sache: Diesen Erlöserzielte ein Werk des jungen Künstlers Leon Löwentraut unterwww.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Der20-Jährige stellte es im Rahmen des RTL-Spendenmarathons zurVerfügung und freut sich sehr über den hohen Erlös. Das Werk ist Teilseiner Serie "Different Minds", die nach Aussage des Künstlers diefür ihn wichtigste des Jahres ist.Bereits kurz nach Start der Auktion begann der Bieterwettstreitzwischen zahlreichen Kunstinteressierten. Den Zuschlag für das Unikaterhielt schließlich ein Bieter aus Nordrhein-Westfalen, der seinGebot erst kurz vor Schluss abgab. Sein Erlös wird nun ohne Abzug andie Stiftung RTL - Wir helfen Kindern weitergeleitet. Bis zum Abendlaufen noch mehrere Online-Auktionen im Rahmen des Spendenmarathonsbei United Charity.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,8 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell