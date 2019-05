Lenzing gewinnt den Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse – CEO Doboczky: „Wir dazu immer mehr Fragen von Investoren“

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

"Unser gesamtes Geschäftsmodell beruht auf Nachhaltigkeit." Lenzing konnte nun auch den Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse gewinnen. "Wir forcieren dieses Thema auch. Wir sehen das als Alleinstellungsmerkmal in der gesamten Textilindustrie." Denn die Lenzing Fasern sind aus erneuerbaren Rohstoffen und am Ende des Lebenszyklus biologisch abbaubar. "Wir haben einfach eine gute Story. Das wollen wir näher an den Konsumenten, aber ...



