Lenzing: Kaufen, verkaufen oder halten?

Lenzing weist am 20.12.2018, 22:09 Uhr einen Kurs von 78,2 EUR an der Börse Vienna auf. Das Unternehmen wird unter "Commodity Chemikalien" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Lenzing auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Lenzing. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Lenzing daher eine "Sell"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben acht Handelssignale für Lenzing identifiziert. Bezogen auf dieses Kriterium liegt daher eine "Hold" Bewertung vor. Insgesamt erhält Lenzing von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Lenzing-Aktie beträgt dieser aktuell 94,95 EUR. Der letzte Schlusskurs (80,95 EUR) liegt damit deutlich darunter (-14,74 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Lenzing somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 80,93 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,02 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Lenzing ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Lenzing auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Lenzing konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Lenzing auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.