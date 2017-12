Lenzing Aktie: Der Weltmarktführer ist gut positioniert!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Liebe Leser,

nach den exzellenten Ergebnissen für 2016 stellte Lenzing das beste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte vor. Der Umsatz kletterte um 11,0% auf 1,15 Mrd €, während der Gewinn um 58,9% auf 150,3 Mio € zulegte. Ausschlaggebend waren eine hohe Kapazitätsauslastung und höhere Verkaufspreise. Um an die guten Ergebnisse anzuschließen, will Lenzing in den nächsten Jahren in neue Standorte in Thailand, USA, aber auch im Burgenland (Österreich) investieren. Die Standorte sollen mit hochmoderner Technologie zur Produktion der äußerst profitablen Spezialfaser-Linie ausgestattet werden.

Für 2017 erwartet das Management eine deutliche Ergebnisverbesserung

In Hongkong wurde ein neues Zentrum zum Testen von Fasern und zur Entwicklung neuer Anwendungsverfahren eröffnet. Auch in der Türkei und in Südkorea schreitet die Expansion voran. Die Unternehmensstrategie sCore TEN zielt auf eine Produktion in Kundennähe ab. Damit soll eine intensivere Kundenbeziehung geschaffen werden. Lenzing geht mit der Zeit. Die nachhaltigen Refibra Fasern, die aus Baumwollresten der Textilindustrie und aus Zellstoff aus Holz hergestellt werden, stoßen auf großen Anklang.

Neben dem größten Modehändler Inditex (5516) arbeiten 25 weitere Modemarken an neuen Kollektionen aus diesen Fasern. Auch die hergestellten Chemikalien wie Essigsäure aus der Bioraffinerie erhielten das Zertifikat „bio-basiert“. Für 2017 erwartet das Management eine deutliche Ergebnisverbesserung. Als Weltmarktführer ist Lenzing gut positioniert und mit einer Eigenkapitalquote von 50% solide finanziert.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.