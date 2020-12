Lenzing Aktie: Die Verschuldung wächst

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Als Zulieferer der Textil- und Bekleidungsindustrie leidet Lenzing besonders stark unter der Coronakrise und den Ladenschließungen des Einzelhandels. Insbesondere in Asien und Europa, den Hauptabsatzmärkten des Unternehmens, brach die Nachfrage ein. Lenzing musste im 1. Halbjahr einen Umsatzrückgang von 25,6% auf 810 Mio € hinnehmen. Gerade so wurde ein Gewinn in Höhe von 1,5 Mio € für die Aktionäre erwirtschaftet.



