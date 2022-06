Lenzing-Aktie: Nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

2021 stieg der Umsatz um 34,4% auf 2,2 Mrd €. Lenzing erzielte einen Gewinn von 110 Mio €, nachdem im Vorjahr lediglich 6 Mio € zu Buche standen. Im März nahm Lenzing in Thailand die weltweit größte Lyocellfaser-Produktionsanlage in Betrieb. Das Projekt wurde trotz der pandemiebedingten Herausforderungen in zweieinhalb Jahren Bauzeit pünktlich und im geplanten Kostenrahmen abgeschlossen. Die Anlage hat… Hier weiterlesen