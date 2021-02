Lenzing Aktie: Besser als der Rest!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Die Lenzing-Aktie befindet sich seit Mitte August in einem Aufwärtstrend. Zuvor hatte das Papier im Bereich der 40,00-Euro-Marke einen Boden ausgebildet. Seither geht es für die Aktie in einer steilen Kurve nach oben. Im Laufe des Januars wurden zunächst die 100,00-Euro-Marke und anschließend auch das bisherige Rekordhoch bei 104,20 Euro überwunden. Dabei wurde ein Kaufsignal generiert, das die Aktie in dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



