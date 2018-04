Lenovo wählt ipan group für IP-Management

München (ots/PRNewswire) - ipan group, ein führender Anbieter vonManagement-Dienstleistungen und Software für intellektuellesEigentum, gab heute bekannt, dass Lenovo ipan group für seinePatentpflege gewählt hat.Charles Dixon, Global Legal Systems Patent Project Manager beiLenovo kommentierte diese Bekanntgabe mit folgenden Worten: "Wirfreuen uns über die Zusammenarbeit mit ipan group. Wir brauchten fürunsere Patentpflege einen vertrauenswürdigen und zuverlässigenPartner, der Flexibilität, Transparenz und extrem wettbewerbsfähigeKosten bietet.""Während die Entscheidung, unseren früheren Anbieter zu wechseln,hauptsächlich aus Kostengründen gefallen war, war die nahtloseIntegration mit unserem IPfolio IPMS-Tool ein weiteres wichtigesArgument für Lenovo, Hand in Hand mit ipan zu gehen", fuhr Dixonfort.Jens Lütcke, CEO von ipan group, sagte: "Die Bekanntgabe vonLenovo als Kunden bestätigt den Wert, den ipan dem Markt mit seinemkombinierten Angebot an Software und Dienstleistungen bringt, mitvoller Integration von Dienstleistungen von ipan in IPfolio durchunsere vor Kurzem auf den Markt gebrachte ip-x-change-Plattform.Lenovo ist ein weiteres ausgezeichnetes Beispiel für eine bedeutendeglobale Marke, die auf ipan vertraut."Informationen zu ipan groupipan group (Intellectual Property Associates Network) ist einführender Anbieter von Management-Dienstleistungen und Software fürintellektuelles Eigentum (IP, engl. Abk. für Intellectual Property),der die weltweit größten Eigentümer von Schutzrechten unterstützt.ipan wurde 2004 gegründet und stellt eine strategische Allianzanerkannter IP-Experten dar, die sich beim Kundenservice durch einunerreichtes Maß an Qualität, Transparenz und Kosteneinsparungen vonanderen IP-Marktteilnehmern abhebt. 2016 wurde ipan mit der Übernahmedes IPMS-Anbieters Unycom gefolgt von IPSS Anfang 2017 zu ipan group.Im Spätjahr 2017 meldete ipan group den Erwerb einer signifikantenMinderheitsbeteiligung an IPfolio, einem Anbieter vonIP-Management-Software der nächsten Generation mit Sitz in den USA.Das in München (Deutschland) ansässige Unternehmen betreibtNiederlassungen in Österreich, Frankreich, Italien, den Niederlanden,Schweden, Serbien und den USA. Mit seinem disruptiven Ansatz zurProzess- und Kostenoptimierung hat es sich bei den größtenSchutzrechtsinhabern als bevorzugte Lösung etabliert und zu einem derwachstumsstärksten Anbieter von IP-Dienstleistungen und -Softwareentwickelt.Weitere Informationen zu ipan group finden Sie unterwww.ipan-services.comWeitere Informationen zu ip-x-change finden Sie unterwww.ip-x-change.comWeitere Informationen zu IPfolio finden Sie unter www.ipfolio.comGodfrey RyanGlobal Head of Sales & MarketingE-Mail: GRyan@ipan.euTel.: +44 7495 38 66 77Informationen zu LenovoLenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globalesFortune-500-Unternehmen mit einem Umsatz von 43 Milliarden US-Dollarund ein Vorreiter für innovative Verbraucher-, Handels- undUnternehmenstechnologie. Unser Portfolio an qualitativ hochwertigen,sicheren Produkten und Dienstleistungen umfasst PCs (inklusive derlegendären Think-Produktlinie und der Multimode-PCs der YOGA Serie),Workstations, Server, Storage-Lösungen, Smart TVs und mobile Produktewie Smartphones (einschließlich der Marke Moto), Tablets und Apps.Vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn, folgen Sie uns auf Facebookoder Twitter (@Lenovo) oder gehen Sie zu www.lenovo.com.HaftungsausschlussDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten,die bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Solchezukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel an Ausdrücken wie"können", "sollen", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "glauben","schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "weiter(hin)" odergleichartigen Ausdrücken oder deren Verneinung zu erkennen. Solchezukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für den zukünftigenErfolg und unterliegen nennenswerten Annahmen, Risiken undUnwägbarkeiten. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von denen inden zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Original-Content von: ipan group, übermittelt durch news aktuell