Lenovo und SOTI gehen Partnerschaft ein, um für die Starlight Children's Foundation eine echte EMM-Lösung zu entwickeln (FOTO)

MISSISSAUGA, Ontario (ots) -SOTI, ein führender Anbieter von Management-Lösungen für mobileund IoT-Geräte, gibt heute seine Partnerschaft mit Lenovo bekannt.Als Technologieführer im Bereich Enterprise Mobility Management (EMM)wird SOTI als erster Partner das innovativeLenovo-Mirage-Solo-Headset mit derDaydream-Virtual-Reality-Technologie verwalten.Weltweit als erstes Joint Venture dieser Art arbeiten SOTI undLenovo mit der Starlight Children's Foundation zusammen. DieStiftung, die Kindern im Krankenhaus Freude und Glücksmomentebereitet, will VR-Geräte in pädiatrischen Gesundheitseinrichtungenbereitstellen. "Starlight Xperience" läuft auf dem Lenovo Mirage Solomit Daydream-Technologie, die VR-Plattform von Google, und ist einbahnbrechendes Programm zur Unterhaltung, Bildung und Inspiration vonin den USA hospitalisierten Kindern. Durch immersive Erlebnissekönnen die Kinder aus dem Krankenhaus jeden Ort der Welt erleben -mit der Magie der virtuellen Realität. Starlight Xperience wird überseine 360-Grad-Programmvertriebsplattform an das Starlight-Netzwerkvon mehr als 800 pädiatrischen Partnern geliefert und bietet Geräteund Inhalte zur Unterhaltung und Ablenkung der Kinder. Zudem wird siedie erste AR (Augmented Reality) beziehungsweise VR-Lösung ersterWahl für Kinderpflegeeinrichtungen."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Lenovo und demStarlight-Projekt", sagt Larry Klimczyk, Vice President StrategicAlliances bei SOTI. "Unsere Integration mit dem Lenovo Mirage Solowird dem Gesundheits- und Bildungssektor zahlreiche Innovationenbringen." SOTI war die erste EMM-Lösung, die das Management von SmartGlasses und Smart Watches einführte. Mit der jüngsten Erweiterung derLinux-Unterstützung ist SOTI weiterhin führend bei der Verwaltung dernächsten Generation innovativer Geräte weltweit."Durch die Partnerschaft kombiniert Lenovo VR-Technologie mitSOTI-Lösungen und gewährleistet somit, dass unser Gerät sicherverwaltet und erfolgreich implementiert wird. Wir freuen uns darauf,den Einsatz von VR zu erweitern und sowohl die Verbraucher als auchdas Unternehmen gleichermaßen zu begeistern", so Gunjan Shah, GeneralManager für Nordamerika Smart Devices bei Lenovo.Lenovos Mirage Solo ist das weltweit erste eigenständigeDaydream-VR-Headset. Durch die Unterstützung von GooglesWorldSense-Technologie, mit der Anwendungen die Bewegung einesNutzers im Raum verfolgen können, ohne dass externe Sensorenerforderlich sind, bietet Mirage Solo Nutzern schier endloseEntdeckungsmöglichkeiten. Die Lösung von SOTI wird erweiterteManagementfunktionen zur Verfügung stellen, um den Einsatz von MirageSolo in Bildungseinrichtungen und Unternehmen zu verbessern.Weitere Informationen zum Produkt unter: http://ots.de/wbDwcPPressekontakt:Sarah SchönhöfferBerkeley Kommunikation GmbH+49 89 747262-42Sarah.schoenhoeffer@berkeleypr.comOriginal-Content von: SOTI, übermittelt durch news aktuell