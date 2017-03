Lenovo: Hier sieht es nach einer schnellen Entscheidung aus!

Lieber Leser,

Lenovo musste jüngst ausgehend vom aktuellen Top 0,64, das am 13. Februar erreicht worden ist, einen deutlichen Kursrückgang hinnehmen. Die Aktie sackte um annähernd 10 % nach unten und testete einen charttechnisch bedeutenderen Boden in Höhe von 0,56/0,57 Euro. Dieser Test verlief erfolgreich, sodass die Aktie wieder vor einem erfolgreicheren Abschneiden stehen könnte, meinen technische und charttechnische Analysten gemeinsam.

Lenovo: Gerade unter wichtige Trendlinien gefallen

Dennoch muss aus technischer Perspektive der laufende Abwärtstrend in die Analyse einbezogen werden. Erst kürzlich sackte der Titel gleich in mehreren Dimensionen unter seinen jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt. So ist die Aktie auf Basis der zurückliegenden 200 Tage sowie von 100 Tagen und auch nach Maßgabe der 38-Tage-Linie im technischen Abwärtstrend. Allerdings nur knapp.

Der Abstand beträgt lediglich wenige Cent. Ein Aufwärtstrend wäre möglich, wenn die Aktie noch 1 oder 2 starke Tage erlebt, so meinen technische Analysten. Dabei ist zu bedenken, dass der Handel auf geringer Basis stattfindet. Theoretisch könnten die Kurse stärker schwanken, als sie es augenblicklich machen. Charttechniker sind hoffnungsvoller. Die Bestätigung des aktuellen Bodens bei 0,56/0,57 Euro lässt die Hoffnung wachsen, dass ein Ausbruch Richtung der früheren Tops gelingt.

Insgesamt ist die Aktie in einem neutralen Sektor. Hier sieht es nach einer schnellen Entscheidung aus. Die technischen Trends dürften dann maßgeblich sein.

Während die Bundeskanzlerin es sich gut gehen lässt . . .

. . . . dramatische Fakten belegen, dass der Euro schon kurz nach der Wahl zusammenbrechen wird! Und das wegen dieser 3 faulen Tricks der Politik! Julien Backhaus hat die schockierende Wahrheit jetzt enthüllt. Sie werden nicht glauben, wie einfach es für Politiker ist, Ihnen das Geld mit den 3 Merkel Lügen aus den Taschen zu ziehen!

>> Klicken Sie jetzt einfach HIER und erfahren Sie, wie es wirklich um Ihr Vermögen steht

Ein Beitrag von Frank Holbaum.