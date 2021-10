Lenovo-Aktie: Warum sie heute in Hongkong abgestürzt ist!

Der Aktienkurs der Lenovo Group Limited (OTC:LNVGY) fiel am Montag in Hongkong um bis zu 17 %, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es seinen Antrag auf Aufnahme in den Shanghai Star Market in Höhe von 10 Mrd. RMB (ca. 1,5 Mrd. USD) zurückziehen würde.

Einem Bericht der Business Times zufolge begründete das chinesische Unternehmen seinen Rückzug mit der Tatsache, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung