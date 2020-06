Lenovo Aktie: Schneller war keiner!

Lenovo meldet Weltpremiere: Wie aus Medienberichten hervorgeht, konnte der chinesische Smartphone- und Computerhersteller kürzlich den weltweit ersten Laptop mit integriertem 5G-Modem auf den Markt bringen.

Laut einem Bericht von „golem.de“ wird das Gerät in den USA als „Flex 5G“ vermarktet, in Europa als „Yoga 5G“. In Nordamerika, wo Lenovo mit dem Mobilfunkriesen Verizon zusammenarbeitet, soll das „Flex 5G“ für 1.400 Dollar bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung