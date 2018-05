Lenovo Aktie: Besser als Apple?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Als Apple im letzten Jahr sein randloses Display „iPhone X“ präsentierte, fiel sofort die sogenannte Notch ins Auge. Am oberen Bildrand gab es eben doch noch einen kleinen Rand, in dem Kamera und Sensoren Platz finden. Die meisten Experten und Konsumenten waren sich dabei einige darüber, dass es anders schlicht nicht möglich sei. Lenovo will jetzt aber schon im Juni das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.