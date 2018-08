München (ots) - Lenny Kravitz ist wieder da, sein neues Album"Raise Vibration" kommt am 7. September auf den Markt. COSMOPOLITAN(EVT 9.8.) traf den Rockstar zum Interview - und er erklärt direkt,warum er das Wort "Rockstar" nicht mag."Das klingt narzisstisch, und das bin ich nicht", sagt LennyKravitz. "Ich möchte mit meiner Musik Liebe in die Welt bringen."Sein Lehrer in Sachen Liebe war sein Großvater. "Er war wie ein Vaterfür mich. Von ihm habe ich gelernt, was im Leben wichtig ist. Hart zuarbeiten und immer positiv zu denken zum Beispiel. Und dann war danoch meine Mutter. Ich war ein Mama's Boy. Wir standen uns sehr, sehrnahe." Auf seinem aktuellen Album findet sich der berührende Song"Johnny Cash", gerichtet an seine Mutter, die bereits 1995 an Krebsverstarb. "Wie so oft kam auch dieser Song in meinen Träumen zu mir.Im Schlaf habe ich die Worte "Johnny Cash" gehört. Erst verstand ichnicht, was das soll. Und auf einmal wurde es mir klar. Es war einReminder an meine Mutter und den Moment, in dem ich sie verlorenhabe. Ich war auf Reisen und gerade am Flughafen, als ich den Anruferhielt, dass sie gestorben sei. Ich war völlig allein... Undplötzlich standen Johnny Cash und seine Frau June Carter vor mir. Diebeiden haben mich im Arm gehalten und getröstet." Liebe, Integritätund Respekt, all das hat Lenny Kravitz von seiner Mutter gelernt."Sie war eine sehr schöne Frau. Immer fair. Sie hat nie etwas Bösesüber andere gesagt. Meine Mutter hat mein Frauenbild geprägt. Ich magschlaue und starke Frauen."Wer Fotos von Lenny Kravitz anschaut, merkt: auf kaum einemPortrait lacht der Künstler. Seine Erklärung: "Ich lache gern. Abereben nur, wenn ich etwas lustig finde, und nicht, weil eine Kameraauf mich gerichtet ist." Er kann auch lustig sein, sagt er, undalbern. "Aber man muss mich gut kennen, damit ich diese Seite zeige."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT9.8.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,6Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über dieDigital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hinzu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesemredaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITANihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere,Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische,moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt,erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren(IVW 1-4 2016).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlichunterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-3 2017). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna StoermerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell