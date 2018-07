Lennox: Kann das wirklich gut gehen?

An der Börse New York schloss die Lennox-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 205,33 USD. Die Lennox-Aktie wird dem Segment "Bauprodukte" zugeordnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Lennox auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Lennox-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Lennox-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Lennox-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 204,75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,28 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (205,33 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Lennox somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

