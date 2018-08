LendingTree: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "LendingTree":

In unserer neuen Analyse nehmen wir LendingTree unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Die LendingTree-Aktie notierte am 03.08.2018 mit 244,1 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Wie LendingTree derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von LendingTree liegt bei einem Wert von 32,94. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Specialty Finance" (KGV von 27,68) über dem Durschschnitt (ca. 19 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist LendingTree damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: LendingTree erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (333,14 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 36,48 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 244,1 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. LendingTree erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von LendingTree im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um LendingTree. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".