LendIt Fintech veröffentlicht ausführliches Whitepaper über die Lage des Open Banking

London (ots/PRNewswire) -Warum die heutigen frühen Implementierungsschritte zu einerFinanzrevolution führenLendIt Fintech (https://www.lendit.com?utm_source=lendit&utm_medium=press-release&utm_campaign=europe-2018), die weltweit führendeKonferenzreihe für Innovationen im Bereich Finanzdienstleistungen,hat heute ihr umfassendes Whitepaper zum Thema Open Bankingveröffentlicht.LendIt Fintech hat diese Studie durchgeführt, um einendetaillierten Überblick darüber zu geben, wie weit Open Bankingfortgeschritten ist und wie groß die Auswirkungen auf dieFinanzlandschaft sein werden. LendIt kann dank ihrer Recherchen zuden Entwicklerwebsites der Banken, den neuesten Angeboten vonGeschäftsbanken, Finanztechnologieunternehmen (kurz: FinTechs) undInternet-Marken sowie Brancheninterviews die Wahrscheinlichkeitbekräftigen, dass Open Banking die Branche in Bezug aufGeschäftsmodelle und Dienstleistungen, die durch Zusammenarbeitentstehen, neu strukturieren wird."Wir freuen uns, unsere Ergebnisse mit der Industrie zu teilen",so Bo Brustkern, CEO von LendIt Fintech. "Wir halten es für wichtig,sich mit der grundlegenden Frage zu befassen, welche Schritte einUnternehmen im Zeitalter des Open Banking unternehmen muss, um eineführende Rolle zu spielen und wettbewerbsfähig zu bleiben."LendIt Fintech befragte im Rahmen dieser Studie mehrereUnternehmen, darunter PwC, Railsbank, Bud, Deposit Solutions,OakNorth und NACHA. Mehr als dreißig andere Unternehmen wurden fürihre führenden Bemühungen im Open Banking ermittelt, darunter Fidor,Fiinu, QED Investors, solarisBank, Spiir, Starling Bank, Monzo, Yolt,Visa, Mastercard, HSBC, Barclays, RBS, BBVA, PayPal, Chase, Intuit,Wells Fargo, Zero, Finicity, TrueLayer, ForgeRock, Sainsbury's,Tesco, Apple, Google, Facebook, Alibaba und Tencent.Jamie Campbell, Head of Awareness bei Bud, sagte gegenüber LendItFintech: "Wenn Sie ein Verbraucher sind, der mit dem Service IhrerBank unzufrieden ist, können Sie jetzt sofort zu einem neuenFinanzdienstleister wechseln, und zwar nur mit einer App und ohne Ihrtatsächliches Bankkonto übertragen zu müssen." Da es so aussieht,dass sich die Macht offensichtlich in die Hände der Verbraucherverlagert, stellt sich für die Finanzdienstleister von heute dieFrage, was als Nächstes kommt und wie das etablierte BankensystemSchritt halten kann.Zum Lesen des Whitepaper klicken Sie bitte hier (http://pages.lendit.com/2018-the-state-of-open-banking-white-paper.html?utm_source=lendit&utm_medium=press-release&utm_campaign=europe-2018).Informationen zu LendIt FintechLendIt Fintech versammelt die Besten der Branche, um dieEntwicklungen der Finanzdienstleistungstechnologie zu diskutieren.LendIt Fintech hat sich zum größten Event für Innovationen im BereichFinanzdienstleistungen entwickelt und organisiert drei jährlicheKonferenzen: LendIt Fintech USA (https://www.lendit.com/usa/2019?utm_source=lendit&utm_medium=press-release&utm_campaign=europe-2018),LendIt Fintech Europe (https://www.lendit.com/europe/2018?utm_source=lendit&utm_medium=press-release&utm_campaign=europe-2018) und LendItFintech China (https://www.lendit.com/china/2018?utm_source=lendit&utm_medium=press-release&utm_campaign=europe-2018) sowie Dutzendeergänzende Online- und persönliche Veranstaltungen. LendIt besitztund betreibt auch einen der weltweit führenden Bildungsanbieter derBranche, die Lend Academy.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.lendit.com.Pressekontakt:Caroline HornbyMarketing & Communications ManagerLendIt Fintechcaroline@lendit.com+1-646-930-6366Original-Content von: LendIt Fintech, übermittelt durch news aktuell