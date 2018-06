Lena Steeg neuer Head of Content in der G+J-Kommunikation

Hamburg (ots) - Die Kommunikations- und Marketingabteilung vonGruner + Jahr baut einen zentralen Newsdesk auf. Die Leitungübernimmt Lena Steeg, bisher stellvertretende Chefredakteurin vonNEON. Die 33-Jährige wird von sofort an als Head of Content den neuenBereich entwickeln.Ihre Aufgabe wird es sein, neue Content-Formate für alleMedienkanäle zu entwickeln - und so die Kommunikation von Gruner +Jahr sowohl für den Verlag insgesamt als auch für seine Marken weiterzu modernisieren.Frank Thomsen, Kommunikations- und Marketingchef von Gruner +Jahr: "Kommunikation verändert sich. Neben die klassischen Formatewie Pressemitteilung oder Anzeigenkampagne, die selbstverständlichweiter zu unserem Repertoire zählen werden, treten neue, vielfachauch digitale Erzählformen. Mit Lena Steeg kommt eine ideenstarkeJournalistin zu uns, die Print ebenso beherrscht wie Digital und dieKommunikation von Gruner + Jahr weiter modernisieren wird. G+J möchteder kreativste und innovativste Verlag sein. Der Newsdesk bringt unsein weiteres Stückchen unserem Ziel näher."Pressekontakt:Frank ThomsenLeiter Kommunikation + Marketing20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 31 13E-Mail thomsen.frank@guj.dewww.guj.dewww.twitter.com/grunerundjahrwww.facebook.com/grunerundjahrOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell